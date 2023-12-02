Жена Петрова о свадьбе с актером: «Было тепло, уютно, весело, трепетно»

Александр Петров много лет снимается в кино. Ему удалось стать одним из самых известных персон в России. Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» никогда не был обделен женским вниманием. Но этой осенью он всех поразил, когда отвел в ЗАГС девушку, с которой познакомился на улице.
Избранницей артиста стала Виктория Антонова, которая является непубличной персоной. Они успели отдохнуть на Мальдивах. А в конце ноября пара устроила пышную свадьбу, на которой было несколько сотен гостей.
После этого на супругов обрушились хейтеры с критикой. Многие негодовали из-за того, что Петров, который обычно редко выходит в свет, устроил такой роскошный праздник. Другие не верят в любовь пары, так как со своими предыдущими пассиями актер встречался годами, но до свадьбы дело ни с одной не дошло.
Теперь Виктория решила высказаться о свадьбе. Она с трепетом отнеслась к утру невесты, которое ей довелось встретить в белом шелковом комплекте одежды.
«Не часто утро может быть прекрасным, но это удалось более чем! Счастливое, невероятное. Спасибо за атмосферу моим самым близким людям, снежной морозной погоде и ясному небу, всей команде девочек фей и парней волшебников. было тепло, уютно, весело, трепетно, в предвкушении главной встречи», – написала жена Петрова в соцсети.
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Поклонники осыпали Антонову комплиментами. Многие отметили, что она похожа на голливудскую диву. Фанаты отмечают, что Александру повезло, что он встретил свою вторую половинку.