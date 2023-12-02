Жена Петрова о свадьбе с актером: «Было тепло, уютно, весело, трепетно»

Александр Петров много лет снимается в кино. Ему удалось стать одним из самых известных персон в России. Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» никогда не был обделен женским вниманием. Но этой осенью он всех поразил, когда отвел в ЗАГС девушку, с которой познакомился на улице.

Избранницей артиста стала Виктория Антонова, которая является непубличной персоной. Они успели отдохнуть на Мальдивах. А в конце ноября пара устроила пышную свадьбу, на которой было несколько сотен гостей.