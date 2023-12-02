Режиссера Александра Митту перевели в реанимацию после ухудшения состояния

Александр Митта еще летом стал жаловаться на здоровье. Тогда режиссеру стало плохо и его госпитализировали. А недавно он снова попал в больницу уже после перенесенного инсульта. И до 2 декабря кинодеятель находился в отделении неврологии. Однако потом его состояние ухудшилось.
После этого врачи снова перевели его в реанимацию. Telegram-канал 112 сообщил, что состояние Митты возникли осложнения в ходе лечения. У режиссера развилась пневмония, а еще лечение осложняет хроническими заболеваниями.
Поклонники переживают за создателя «Экипажа», сериала «Таежный роман». В последнее время Митта перенес много заболеваний. У него было воспаление почек. Также после повторного инсульта отмечалось, что у артиста наблюдалось нарушение сознания, рассеянное внимание.
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Напомним, что его жена Лилия Майорова умерла в 2022 году. У режиссера есть сын Евгений Митта, который является художником.