Режиссера Александра Митту перевели в реанимацию после ухудшения состояния

Александр Митта еще летом стал жаловаться на здоровье. Тогда режиссеру стало плохо и его госпитализировали. А недавно он снова попал в больницу уже после перенесенного инсульта. И до 2 декабря кинодеятель находился в отделении неврологии. Однако потом его состояние ухудшилось.

После этого врачи снова перевели его в реанимацию. Telegram-канал 112 сообщил, что состояние Митты возникли осложнения в ходе лечения. У режиссера развилась пневмония, а еще лечение осложняет хроническими заболеваниями.