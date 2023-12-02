Бородина призналась, что не общается с Боней из-за обмана: «Я такое все не люблю. Мне такого рода хайп не нужен»

На этот раз Бородина решила пояснить, что происходит. По словам знаменитости, бывшая участница «Дома-2» подошла к ней и поинтересовалась, почему коллега ее избегает. При этом Боня подчеркнула, что у нее нет желания ругаться.

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