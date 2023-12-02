Бородина призналась, что не общается с Боней из-за обмана: «Я такое все не люблю. Мне такого рода хайп не нужен»

Ксения Бородина больше 20 лет работает на телевидении. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Примечательно, что у нее не со всеми коллегами и бывшими участниками телестройки сохранились хорошие отношения.
Не раз она ссорилась с Ксенией Собчак, а также прекратила общение с Ольгой Бузовой. А в последнее время фанаты звезды заметили, что у нее также напряженные отношения с Викторией Боней. Недавно они пересеклись на одном из мероприятий. Боня попыталась выяснить, чем не угодила телеведущей.
На этот раз Бородина решила пояснить, что происходит. По словам знаменитости, бывшая участница «Дома-2» подошла к ней и поинтересовалась, почему коллега ее избегает. При этом Боня подчеркнула, что у нее нет желания ругаться.
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«Я объяснила, что бегать не в моих правилах, а желания общаться нет, потому что она нелестно обо мне отзывалась в своих прямых эфирах много лет. При том, что я никогда с ней не конфликтовала пока пересекались на площадках. Все!
При этом я поинтересовалась, записывает ли она наш разговор. Она сказала нет, а как потом выяснилось, это не совсем была правда. И через 7 минут это уже было у нее в сторис — видео нашего общения.
Я такое все не люблю, мне такого рода хайп не нужен.Поговорили и разбежались. Спасибо», – высказалась Ксения в соцсети.
Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной