Ани Лорак появилась со своей 12-летней дочкой на премьере фильма «Елки – 10» в Москве

В кинотеатре собралось много именитых персон. Жасмин привела свою дочку Маргариту. Киркоров был с дочкой Аллой-Викторией и сыном Мартином. А Лорак взяла с собой единственную дочку — Софию, которой уже 12 лет. Артистка облачилась в костюм с узкими брюками и жакетом.

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А ее наследница была в рубашке с топом и черной мини-юбке. Артистка после отдыхала была посвежевшей и казалось еще сильнее постройнела. Ее дочка от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, по словам присутствующих, стала еще больше похожа на маму.

Перед просмотром фильма Лорак взяла поп-корн. Она не стала ограничивать себя в еде. Певица спокойно стояла в очереди и фотографировалась со всеми желающими. Многие отметили, что София стала копией своей родительницы.