Ани Лорак появилась со своей 12-летней дочкой на премьере фильма «Елки – 10» в Москве

Ани Лорак уже давно стала известной персоной. Она дает концерты и снимает клипы. В 45 лет певица не перестает следить за своей внешностью. Недавно Филипп Киркоров заявил, что именно у Каролины (настоящее имя певицы, – Прим.ред.) самая красивая фигура.
1 декабря они увиделись на красной дорожке в Москве. Лорак вернулась в Россию после поездки за границу. Она посетила премьеру фильма «Елки-10», на которой побывал и король отечественной эстрады. Артисты с собой привели детей.
В кинотеатре собралось много именитых персон. Жасмин привела свою дочку Маргариту. Киркоров был с дочкой Аллой-Викторией и сыном Мартином. А Лорак взяла с собой единственную дочку — Софию, которой уже 12 лет. Артистка облачилась в костюм с узкими брюками и жакетом.
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А ее наследница была в рубашке с топом и черной мини-юбке. Артистка после отдыхала была посвежевшей и казалось еще сильнее постройнела. Ее дочка от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, по словам присутствующих, стала еще больше похожа на маму.
Перед просмотром фильма Лорак взяла поп-корн. Она не стала ограничивать себя в еде. Певица спокойно стояла в очереди и фотографировалась со всеми желающими. Многие отметили, что София стала копией своей родительницы.
Ани Лорак с дочкой, Филипп Киркоров с детьми, Жасмин с дочкой. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro