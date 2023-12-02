Бывшая жена Комиссаренко: «Неправильные поступки должны понести за собой ответственность»

Слава Комиссаренко уже давно стал известной персоной. Он снимался в таких проектах, как «Смех без правил» и «Comedy Баттл». Ему исполнилось 38 лет в этом году. Комик объявил, что женился. Его избранницей стала хрупкая брюнетка Юлия Шашкова.
Однако уже во время медового месяца артист узнал правду о прошлом своей избранницы. Оказалось, что она работала вебкам моделью. Эта история была предана огласке. Друзья комика, а также обычные люди бурно обсуждали эту тему. В итоге Слава развелся с женой.
Теперь артист живет в Стамбуле. Он продолжает высупать и рассказывать про жизнь холостяка. А вот Юлия перебралась в США, где хочет построить карьеру актрисы. После произошедшего она столкнулась с хейтерами, которы упрекали ее за то, что она обманула и поставила в неловкую ситуацию Комиссаренко.
Но Шашкова не растерялась и на волне популярности решила вести свой YouTube-канал. Она сразу захотела высказаться о произошедшем и дать понять, что сожалеет обо всем.
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«Все наши неправильные поступки должны понести за собой ответственность. И это не с точки зрения какой-то кармы, нет, это с точки зрения самого человека, который понимает, что то, что он совершил, не вписывается в общепринятые рамки и является аморальным… Я понесла эту ответственность в полной мере и заплатила самую высокую цену, которую только можно было заплатить во всей этой ситуации», — поделилась Юлия на своем канале.