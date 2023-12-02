Бывшая жена Комиссаренко: «Неправильные поступки должны понести за собой ответственность»

Теперь артист живет в Стамбуле. Он продолжает высупать и рассказывать про жизнь холостяка. А вот Юлия перебралась в США, где хочет построить карьеру актрисы. После произошедшего она столкнулась с хейтерами, которы упрекали ее за то, что она обманула и поставила в неловкую ситуацию Комиссаренко.

Но Шашкова не растерялась и на волне популярности решила вести свой YouTube-канал. Она сразу захотела высказаться о произошедшем и дать понять, что сожалеет обо всем.

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