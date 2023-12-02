Ляйсан Утяшева – про Павла Волю: «Он мне изменяет с картофельным пюре»

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева в новом интервью YouTube-каналу «Влобушкинъ» рассказала про свои кулинарные способности. Звезда призналась, что готовить пристрастилась только после того, как стала матерью. Это для нее – один из способов проявить заботу и любовь к близким, а также своего рода медитация.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Только вот Утяшева сетует, что угодить вкусу мужа Павла Воли ей едва ли удается. Поскольку шоумен вырос настоящим гурманом – его мама готовит изумительно. Сам комик с детства блестяще умеет делать картофельное пюре, и Утяшева даже пошутила, что он ей с ним изменяет.

«С кем он мне изменяет — это с пюре. Я даже не берусь готовить пюре, потому что всегда будет не так, будет много комочков», - посмеялась звезда.

В настоящее время Утяшева из своего кулинарного таланта сделала шоу «Дерзкая готовка» на YouTube, куда приглашает разных звезд и с ними делает различные блюда.