Анастасия Решетова - про воспитание сына от Тимати: «У меня есть помощники»

Модель и экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова редко делится с подписчиками новостями из личной жизни. Сегодня она намекает, что у нее есть бойфренд, но, разумеется, его личности не раскрывает.

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Красавица растит четырехлетнего сына от Тимати Ратмира и признается, что ей удается совмещать материнство с бизнесом и постоянными разъездами. Секретом такого тайм-менеджмента она поделилась с сайтом Voice. Анастасия подчеркнула, что чтобы преуспеть везде, нужно любить то, чем ты занимаешься. И все, чем сейчас наполнена ее жизнь, ей по сердцу. Материнство так и вовсе не в тягость.

«Не буду лукавить, у меня есть помощники и возможности, чтобы все правильно выстроить. Тем более сын учится до пяти вечера», - рассказала звезда соцсетей.

Если для Решетовой Ратмир стал первенцем, то для Тимати это уже второй ребенок. От отношений с моделью Аленой Шишковой у рэпера есть дочь Алиса.