Мама Александра Петрова – про хейт в адрес сына после свадьбы: «Он переживает»

Звезда театра и кино Александр Петров в конце декабря сыграл пышную свадьбу со своей новой девушкой Викторией. Церемония случилась спустя два месяца после их стремительной регистрации брака, и уже гуляют слухи об интересном положении жены актера.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Также публика не может принять факт, что Петров позвал замуж не Стасю Милославскую, с которой жил в гражданском браке 4 года, а едва знакомую девушку – сам рассказал, что спустя несколько встреч предложил ей узаконить отношения.

Хейт на Петрова в Сети продолжает литься, и из-за него актер переживает, поведала прессе мама звезды Алевтина Анатольевна.

«Он переживает. Переживаю и я, конечно. Потому что пишут очень много негатива», - цитирует родительницу Starhit.

Сам Петров заявляет, что встретил ту самую, и на хейт как будто не обращает внимания.