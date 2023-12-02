Татьяна Буланова про надоевшую песню: «Никогда ее не исключу из уважения к зрителю»

Звезда 90-х Татьяна Буланова призналась в новом интервью сайту Aif.ru, что некоторые песни ей порядком надоели за время карьеры и давно не радуют, например, «Ясный мой свет». Но она не готова исключать их из репертуара.

«Когда поешь песню почти 30 лет, иногда даже несколько раз в день, она, конечно, надоедает. Но я никогда ее не исключу из уважения к зрителю», - подчеркнула артистка.

Поет она такие композиции постоянно, на каждом выступлении, потому, что их хотят слышать пришедшие на концерт поклонники. Хотя от их исполнения не получает такого удовольствия, ка кот нового репертуара.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, Татьяна Буланова летом вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. И собирается стать матерью в этом браке. Но уходить в декретный отпуск не намерена и будет совмещать.