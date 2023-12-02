Ляйсан Утяшева назвала борщ, приготовленный с Евгенией Медведевой на «Дерзкой готовке», худшим блюдом

Телеведущая, экс-гимнастка Ляйсан Утяшева призналась, что не все блюда на ее блогерской кухне получаются идеальными. В YouTube-шоу «Дерзкая готовка» звезда готовит вместе с приглашенными знаменитостями, и иногда случаются провалы.

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А одно блюдо и вовсе было настолько ужасным, что Утяшева применила по отношению к нему туалетный эпитет. В интервью на канале «Влобушкинъ Ляйсан честно рассказала, что готовила его вместе с приглашенной фигуристкой Евгенией Медведевой.

«Редкостное получилось. Мы с ней попробовали и обе такие: «Нет, это плохо», - вспомнила Утяшева.

Утяшева рассказала также, что любить готовить она стала после рождения детей. Также она считает, что удивить мужа Павла Волю чем-то вкусным очень сложно – его мама очень вкусно готовит.