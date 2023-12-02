Настя Ивлеева раскрыла личный секрет: «Мое сердце занято»

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева еще два года назад развелась с рэпером Элджеем. По мнению поклонников, звезда не может устроить личную жизнь и до сегодняшнего дня страдает от неразделенной любви к бывшему мужу.

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Однако Ивлеева опровергла этот слух и заявила в интервью журналу «Собака», что в личной жизни у нее бурные процессы, все как у людей. более того, сейчас у нее есть бойфренд.

«О ней не стоит волноваться. То, что я ее не транслирую, не значит, что ее нет. Влюбляюсь, расстаюсь — все как у людей. На данный момент мое сердце занято», - приоткрыла тайну Ивлеева.

Отметим, что с Элджеем брак Ивлеевой продлился 2 года. До рэпера блогер встречалась с выпускником «Фабрики звезд» Арсением Бородиным.