Беременная Марина Кравец показала, как при помощи жакета скрывает живот

Телеведущая и звезда Comedy Club Марина Кравец недавно объявила о беременности. Это уже второй ребенок звезды, первого, дочку, она родила в 2020 году и назвала Вероникой. В браке с продюсером ТНТ Аркадием Водаховым они с 2013 года, но знакомы еще со времен КВН.

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Подробности своей беременности, дату родов и пол ребенка, Кравец сообщать не спешит. Как и подчеркивать свое интересное положение. Артистка предпочитает скрывать изменения фигуры и показала, как мастерски у нее это получается.

Марина предпочитает прятать животик за двухслойными нарядами. Например, как в этот раз. она прикрыла округлый животик удлиненным жакетом, и так мало кто заметит, что звезда в положении.