Валерия – про похудение Пригожина: «Бесполезно»

Певица Валерия рассказала, что муж Иосиф Пригожин не торопится худеть. Продюсер за последнее время заметно поправился, хотя и ранее не отличался стройностью. Сам представитель шоу-бизнеса подчеркивает, что любит вкусно покушать, а салат Оливье так вообще уплетает без повода, и готов его есть ежедневно, поскольку обожает.

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Жена Пригожина пыталась влиять на его пристрастия в еде. Вечно стройная и молодая Валерия дома тренируется и старалась привлечь к занятиям мужа. Но только безуспешно, и она махнула на него рукой.

«Его бесполезно сажать на диету. Он сам на нее не садится! Он сам хозяин своей жизни», - признала Валерия.

Новый год, к слову Валерия и Пригожин планируют отмечать только после того, как хорошо поработают. Хлебные каникулы они не намерены превращать в отдых.

По материалам сайта KP.RU