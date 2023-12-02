Олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал лишать спортсменов российского гражданства за смену флага

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал свое отношение к меняющим спортивное гражданство россиянам. Он считает, что атлетов, которые поступают таким образом, следует лишать российского паспорта.

«Надо лишить нашего гражданства. Раз и навсегда. И запретить въезд в Россию, все — они уже не наши граждане», - высказался Тихонов РИА «Новости».

Биатлонист считает, что меняющие флаг спортсмены издеваются над родиной и соотечественниками, поэтому в вопросе лишения их гражданства стеснения быть не должно.

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Отметим, что спортсменов, сменивших спортивное гражданство, с 2022 года прибавилось. Например, на днях, в конце ноября, велогонщики Михаил Яковлев и Валерия Любимова, а также борец Георгий Тибилов получили такое разрешение. Ранее изъявили желание выступать за Францию фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко.