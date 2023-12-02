Ольга Бузова сделала открытие про 31 ноября: «Его просто нет!»

Телеведущая Ольга Бузова в соцсетях делится не только фотографиями и видео, но и своими мыслями. На этот раз она сделала настоящее открытие, и поспешила рассказать об этом подписчикам.

«Внимание, Карл! По дороге в Санкт-Петербург в поезде я открываю календарь и понимаю, что 31 ноября нет, его просто нет физически», - поведала звезда.

Бузова всерьез полагала, что дней в ноябре больше, но внезапно оказалось, что на дворе уже 1 декабря. Чтобы не забыть это, она уже позднее вновь вернулась к этому вопросу, и напомнила фолловерам про наступившую зиму.

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В Петербурге у Ольги бузовой живут родители, которые давно в разводе. Осенью артистка сделала отцу щедрый подарок и презентовала ему квартиру. Маме недвижимость звезда купила еще в 2020 году, причем в самом центре Северной столицы.