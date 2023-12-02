Ковальчук рассказала, чем увлекается пятилетняя дочка от Чумакова: «И поет, и занимается английским, и испанским»

Певица Юлия Ковальчук в браке с Алексеем Чумаковым родила двоих детей. Старшей Амелии уже 5 лет, младшей Алисии 4 месяца. Звезда призналась, что считает материнство своей главной ролью в жизни. И рассказывает, что им с мужем нужны не вундеркинды, а счастливые дочки.

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Добиться этого Ковальчук считает возможным только если дети будут проживать свое детство и наслаждаться им, а не станут утопать в постоянных нагрузках дополнительными занятиями и развивашками. Старшую Амелию звезда нагружает, исходя из интересов дочки.

«Она сейчас занимается много чем. Она и музыкой немножко занимается, она и рисует очень хорошо, она и поет, и занимается балетом, она занимается немножко английским, чуть-чуть испанским, но все это в такой форме, что если я понимаю, что если ей чуть-чуть поднадоедает, то мы делаем паузу и забываем об этом», - рассказала певица в интервью Алена Жигаловой на YouTube.

Также Ковальчук хочет, чтобы дочь выбрала занятие по душе, то есть именно то, которое нравится ей самое, а не ее родителям.