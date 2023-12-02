Алла Пугачева и Максим Галкин* на прогулке по Кипру раздавали автографы

С недавних пор Алла Пугачева с семьей живет на Кипре. Туда артистка перебралась с семьей из Израиля, в котором прожила полтора года, с весны 2022-го. И если на Земле Обетованной она выходила в свет только ради посещения концертов российских звезд, то в Лимасоле делает это довольно буднично, и поводы для этого ей не нужны.

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Причем, Пугачева появляется на людях и не отказывает им в общении. Так, на днях звезду заметили на прогулке по улицам Кипра за ручку с пятым мужем Максимом Галкиным*. Люди, проходящие мимо пары, узнавали ее и просили автограф. И артисты не отказывали в этом поклонникам, сообщает Telegram-канал «Самые Сливки».

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента