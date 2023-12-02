Юлия Ковальчук объяснила, из-за чего скрывает своих детей: «Мы их никуда не водим»

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук в браке с музыкантом Алексеем Чумаковым находится уже 10 лет. В этом году она стала мамой во второй раз. У нее с мужем дочки, старшей Амелии уже 6 лет, а крошке Алисии 4 месяца.

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41-летняя Ковальчук рассказала в интервью Алене Жигаловой на YouTube, что для нее значит материнство. И призналась, что отдает всю себя. Правда, не уверена, правильно ли это, и вероятно, связано такое отношение с поздним материнством.

Также артистка до сих пор не показывала на публике своих дочерей. Она и не собирается это делать в ближайшем будущем, поскольку считает, что так защищает их.

«Мне хочется воспитать ребенка максимально сбалансированного и счастливого, и не подверженного до возможной степени всем нынешним тенденциям и модам, которые меня как маму сейчас пугают. И, может быть, в силу этого в том числе, мы не показываем наших детей, мы их никуда не водим, я не пытаюсь их привлечь к публичности, я хочу, чтобы они максимально долго не окунулись в этот хаос», - объяснила свою позицию певица.

К слову, тенденция скрывать своих детей, не показывать их лица, - общемировая. Не только отечественные, но и зарубежные звезды прячут наследников под смайлами.