Перенесшему инфаркт Михаилу Боярскому запрещают курить

73-летний актер театра и кино Михаил Боярский перенес инфаркт, после которого по-прежнему остается под круглосуточным наблюдением докторов Мариинской больницы в Петербурге, но верным путем идет на поправку. Он уже высказал пожелание вернуться домой, а еще захотел покурить, но медики ему это запрещают. О самочувствии актера поведал его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Папа находится в Мариинской больнице... Сейчас он уже в обыкновенной палате, очень хочет вернуться домой и хочет курить, а это признак того, что идет на поправку», - рассказал РИА «Новости» политик.

Боярский, напомним, был срочно доставлен в медицинское учреждение с инфарктом 27 ноября. Кардиологи смогли стабилизировать самочувствие звезды через сутки и отвести угрозу.

В настоящее время спектакли с участием Боярского в театре Ленсовета отменены, так что о планах актера по возвращению на сцену речи пока не идет. На этих подмостках актер служит уже полвека и продолжал играть до последнего, пока не случились проблемы со здоровьем.

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