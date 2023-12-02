Дмитрий Хрусталев скрывает, кто родил ему первенца

Телеведущий Дмитрий Хрусталев в этом году впервые стал отцом. 44-летний шоумен объявил об этом весьма эффектно – со сцены премии «Золотой граммофон». Он подчеркнул, что у него дочь. Только вот кто именно подарил ему первенца, не раскрыл.

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Причем, появление наследницы шоумен утаивал практически год. Он проговорился, что его дочурка Стефания родилась 13 февраля. Примечательно то, что Хрусталев женат на Марии Гончарук, певице. Она в прошлом году оставила группу «Фабрика», в которой выступала несколько лет. И активно выходила в свет, правда, без Хрусталева, и ее фигура, мягко говоря, была совершенно непохожа на беременную.

В Сети уже развили тему о том, что Хрусталеву родила другая. Мол, мал да удал. Также существует версия, что они с женой Марией стали родителями благодаря суррогатной матери. Сам шоумен не комментирует тему отцовства.