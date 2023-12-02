Регина Тодоренко говорит, что сыновья из нее вьют веревки: «Им очень сложно отказать»

Телеведущая Регина Тодоренко в преддверии Нового года поделилась планами о том, как проведет его. После того, как она стала мамой, звезда уже старается не работать в эту ночь, а остается с семьей.

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Детей у Тодоренко в браке с Владом Топаловым двое – 4-летний Михаил и годовалый Мирон. И мамочка признается, что ей бывает очень сложно им отказать. Дети, по словам телеведущей, могут вить из нее веревки, поскольку мама она довольно мягкая, хоть иногда и устает, строжится.

«Мальчики, они такие, им очень сложно отказать. Миша смотрит на тебя глазами того самого кота из «Шрека» и говорит: «Мамочка, ты такая красивая, я так тебя люблю. Мамочка, ты такая нежная». А я в ответ: «Да бери все! Забирай деньги! Вот код от сейфа. И от карточки тоже держи пароль», - рассказала звезда экрана сайту KP.RU.

Скоро у старшего сына день рождения, и Тодоренко уже вовсю готовится к торжеству. А там -и к празднованию Нового года. Пока они с мужем организуют его по пожеланиям старшего.