Филипп Киркоров до сих пор не может поверить, что его женой была сама Алла Пугачева

Филипп Киркоров на премьере фильма «Елки-10» рассказал журналистам, что по сей день не может поверить, что был когда-то женат на самой Алле Пугачевой. Поп-король подчеркнул, что будто это все было во сне, как и многие другие вещи из его звездной жизни.

«Я не мог себе представить, будучи учеником 413-й школы, что у меня будет жена Алла Пугачева, а Орнелла Мути мне будет подписывать автограф. А с Валерием Леонтьевым я буду дружить. Ну, конечно же, София Михайловна Ротару, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон. До сих пор не могу поверить, что со мной это все происходит наяву, а не во сне, до сих пор не могу привыкнуть», - признался сайту News.ru артист.

Киркоров, напомним, был женат на Пугачевой с 1994 года. Он стал ее четвертым мужем, после сотрудничества с артисткой. Добиваться ее внимания он начал вначале 90-х, дарил цветы, украшения, а когда она развелась с третьим мужем Евгением Болдиным, перешел в «наступление».

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Просить руки Киркоров прибыл на золоченой карете с тройкой в Петербурге. И они последовали в ресторан, где их брак зарегистрировал мэр города Анатолий Собчак. Развелись они в 2005 году.