Анастасия Волочкова: «Мне не могут простить, что у меня был «Майбах» лучше, чем у Сережи Лазарева»

Похоже, 28-я церемония вручения премии «Золотой граммофон», состоявшаяся 29 ноября, запомнится скандалом, связанным с балериной Анастасией Волочковой.

Отказ певца Сергея Лазарева сфотографироваться со звездой балета обсуждают все. Анастасия Волочкова на красной дорожке попросила Сергея Лазарева попозировать с ней, но тот отказался, сославшись на занятость.

Попавшая в неловкую ситуацию балерина, заявила в очередной раз, что ей опять позавидовали.

«Да, эти артисты… Не могут мне простить, что у меня был «Майбах» лучше, чем у Сережи Лазарева. Да, если убрать всю эту шоу-бизнесовую мишуру, они останутся просто голыми королями. Я танцую, а они... Да пошли они все!» - прокомментировала Волочкова неприятную для нее историю.

Напомним, об отказе Лазарева фотографироваться с Волочковой высказалась ранее Ксения Бородина. Она назвала поступок Сергея Лазарева проявлением неуважения.

По материалам kp.ru

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