Дочь Киркорова в свой день рождения привела весь класс на премьеру фильма «Елки – 10» с участием папы

В первый день зимы отмечает свой день рождения одна из самых известных девочек нашей страны, дочь поп-короля Филиппа Киркорова Алла-Виктория. Ей исполнилось двенадцать лет.

В этот же день в Москве состоялась светская премьера юбилейной части самого новогоднего фильма - «Елки – 10». Филипп Киркоров, сыгравший в картине, тоже почтил своим присутствием это мероприятие. На нем он появился не один, а в компании своих детей - сына Мартина и дочери Аллы-Виктории.

Филипп Киркоров отметил, что премьеру «Елки – 10» подгадали ко дню рождения его дочери, подарив ей праздник и настроение.

«Алла-Виктория привела весь свой класс на премьеру фильма. Но моя дочь не хочет быть актрисой, вместо нее в «Елках» сыграла другая девочка. У меня в этом фильме не только маленькая роль. Я еще и исполнитель саундтрека», - рассказал на премьере Филипп Киркоров.

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