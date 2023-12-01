Наталья Подольская: «На Мальдивах я вспомнила себя беззаботной девушкой и испугалась»

В Москве в эту пятницу, 1 декабря, состоялся светский показ фильма «Елки – 10», сюжет которого так или иначе связан с приближающимся Новым годом и праздничными каникулами.

По признанию Натальи Подольской, которая была замечена на премьере в одиночестве, без мужа Владимира Преснякова, отпуск они планируют в конце января. Вероятно, это будет поездка на Мальдивы, которые семейная пара просто обожает.

На экзотические острова Подольская с мужем ездили в начале этого года. Там Наталья Подольская смогла очень качественно отдохнуть, что ей даже стало немного страшно.

«На Мальдивах я вспомнила себя беззаботной девушкой в то время, когда у меня еще не было детей. И это так опьянило, что я испугалась. Но теперь хочется еще раз вспомнить это чувство», - поделилась Наталья Подольская.

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