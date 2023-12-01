Ира Пинчук с новорожденным сыном на руках сделала признание: «Я очень устала»

Бывшие участники «Дома-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян принимают поздравления. В первый день зимы на свет появился второй ребенок пары. Вечером первого декабря Ира Пинчук родила сына.

В микроблоге она тут же поделилась первым снимком с новорожденным малышом. В кадре запечатлены все трое - кроха и его счастливые мама с папой, Ира Пинчук и Арай Чобанян.

Под фото Ира поблагодарила всех за поздравления и сообщила, что очень устала.

«Спасибо всем огромное за поздравления! Я пойду отдыхать пока. Очень устала», - поделилась молодая мама.

Арай Чобанян присутствовал на родах и сам перерезал пуповину новорожденному сыну. Напомним, мальчик стал вторым ребенком супругов, у них есть двухлетний сын Давид.

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