Ира Пинчук из «Дома-2» вновь стала мамой

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук вновь стала мамой. Малыш Иры Пинчук и ее мужа Арая Чобаняна появился на свет вечером первого декабря.
«Мы стали родителями второй раз!» — сообщила пара в микроблоге.
В Сети уже появилось видео, на котором запечатлен счастливый папа Арай Чобанян с новорожденным сыном на руках.
Арай Чобанян с сыном на руках. Фото: скрин соцсети Ирины Пинчук
Арай Чобанян держит на руках маленький тугой сверток и светится от счастья. Молодой отец присутствовал на родах и очень поддерживал Иру Пинчук во время схваток.
Новоиспеченных дважды родителей тут же принялись поздравлять поклонники.
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