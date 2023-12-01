Ира Пинчук из «Дома-2» вновь стала мамой

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук вновь стала мамой. Малыш Иры Пинчук и ее мужа Арая Чобаняна появился на свет вечером первого декабря.

«Мы стали родителями второй раз!» — сообщила пара в микроблоге.

В Сети уже появилось видео, на котором запечатлен счастливый папа Арай Чобанян с новорожденным сыном на руках.