Балерина Касаткина — о возможном назначении Гергиева директором Большого театра: «С его приходом многое изменится к лучшему»

В первый день зимы стало окончательно известно, что художественный руководитель Мариинского театра Санкт-Петербурга Валерий Гергиев назначен на должность директора Большого театра сроком на пять лет.

Многие представители театрального сообщества одобрили этот шаг. Деятели культуры верят, что Валерий Гергиев сможет изменить ситуацию в Большом театре к лучшему.

Назначение Валерия Гергиева приветствовала, в частности, бывшая балерина Большого театра, ныне балетмейстер и руководитель московского Театра классического балета Наталья Касаткина.

Она сообщила. что очень рада тому, что во главе Большого театра встанет именно Валерий Гергиев. Касаткина назвала Гергиева прекрасным музыкантом и талантливым руководителем.

«Он умеет создавать атмосферу, порядок в театре. Наша культура очень нуждается во внимании, но, к сожалению, для этого мало делается, на мой взгляд. Надеюсь, что с приходом Гергиева многое изменится к лучшему», — отметила Наталья Касаткина.

Балерина добавила, что творческий человек у руля Большого театра — это хорошая традиция. Наталья Касаткина уверена, что Валерий Гергиев ее продолжит.

Напомним, сообщения о том, что Валерий Гергиев будет назначен по пост директора Большого театра, появились несколько дней назад. Тогда предполагалось, что два театра — Мариинский и Большой — сольют воедино, а Гергиев возглавит объединенную дирекцию. Но, как теперь становится понятно, он будет руководить двумя разными театрами.

По материалам KP.RU

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