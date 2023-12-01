Сын Саши Черно побывал в гостях у мамы на «Доме-2»

Саша Черно некоторое время назад вернулась на «Дом-2». На этот раз одна, без сына Стефана и мужа Иосифа Оганесяна. На фоне разлада отношений с Иосифом Оганесяном Саша Черно пытается выстроить новые, под камерами.

Трехлетний сын Саши Черно Стефан остался с папой за Периметром. Периодически мальчик видится с мамой. Так, Стефан побывал в гостях у Саши Черно на проекте.

В микроблоге Саша Черно разместила видео, которое было снято в общем доме проекта, на кухне. Саша развлекала сына, включив громкую музыку и танцуя, не выходя из-за стола.