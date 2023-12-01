Дочь покойной Юлии Началовой: «Сегодня мне 17! В балет все-таки не пойду»

Дочери покойной певицы Юлии Началовой от футболиста Евгения Алдонина — Вере — в первый день зимы исполнилось семнадцать лет. В этот день она решила вспомнить, как маленькой девочкой занималась балетом.
В микроблоге Вера Алдонина поделилась видео, на котором запечатлена четырехлетней непосредственной малышкой в пачке. Крошка выписывает кренделя и пытается сесть на шпагат. Вера Алдонина дала понять, что сейчас эти кадры ее и умиляют, и вдохновляют, и веселят.
Вера Алдонина в четыре года. Фото: скрин видео из соцсети Веры Алдониной
«Сегодня мне 17! Думаю, в жизни очень пригодится уверенность той четырехлетней Веры, танцующей от всей души в своей самой любимой фиолетовой пачке. P.S. В балет, наверно, все-таки не пойду», — подписала видео Вера Алдонина.
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