Дочь покойной Юлии Началовой: «Сегодня мне 17! В балет все-таки не пойду»

Дочери покойной певицы Юлии Началовой от футболиста Евгения Алдонина — Вере — в первый день зимы исполнилось семнадцать лет. В этот день она решила вспомнить, как маленькой девочкой занималась балетом.

В микроблоге Вера Алдонина поделилась видео, на котором запечатлена четырехлетней непосредственной малышкой в пачке. Крошка выписывает кренделя и пытается сесть на шпагат. Вера Алдонина дала понять, что сейчас эти кадры ее и умиляют, и вдохновляют, и веселят.