Жанна Бадоева о поездке в Душанбе: «Меня задаривали подарками и цветами»

Ведущая программы Первого канала «Жизнь других» Жанна Бадоева на этот раз отправилась в Душанбе. Телеведущая призналась, что ее очень удивило местное гостеприимство.

Везде, где появлялась съемочная группа Первого канала, накрывались роскошные столы.

«Когда я пришла в самую обычную школу, мне там накрыли такой стол в кабинете директора: фрукты, пироги, пирожки. Еще и концерт устроили: рядом с застольем школьник играл на скрипке! Всюду меня задаривали подарками и цветами. Я приходила, садилась за стол и забывала, зачем вообще пришла!» — поделилась Жанна Бадоева.

Кстати, из-за гостеприимства и связанных с этой традицией расходов, в Таджикистане даже вынуждены были принять закон, ограничивающий количество человек на свадьбе. Теперь нельзя приглашать больше двухсот гостей. Пока не было такого закона, люди были вынуждены брать кредиты и влезать в долги. Ведь по местным обычаям на свадьбу нужно звать всех, кого знают жених с невестой. Теперь это необязательно.

Новый выпуск программы «Жизнь других» смотрите в воскресенье, в 11:05 на Первом канале.

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