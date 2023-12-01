Ира Пинчук ведет прямую трансляцию своих родов из клиники

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук дождалась таки наступления родов! Судя по всему, второй ребенок Иры Пинчук и ее мужа Арая Чобаняна появится на свет в первый день зимы.
Пока же у Ирины Пинчук активно идут схватки, она находится в палате клиники, рядом с ней муж, Арай Чобанян. Он поддерживает Ирину во время схваток, развлекает ее, как может. Ирина рассказывает, как она себя чувствует, что ест в перерыве между схватками.
Ира и Арай даже умудрились записать коротенькое смешное видео из палаты.
Ира Пинчук и Арай Чобанян. Фото: скрин видео из соцсети Иры Пинчук
«Между схватками успели заснять видео. Пожелайте легких родов», — подписала кадр Ира Пинчук.
Поклонники тут же отозвались и пожелали Ире легких родов. Напомним, малыш, который вот-вот появится на свет, станет вторым ребенком Арая Чобаняна и Иры Пинчук. У пары есть двухлетний сын Давид.
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