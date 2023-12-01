Бородина прокомментировала отказ Лазарева фотографироваться с Волочковой: «В этом было много неуважения»

В Сети все еще обсуждают детали недавно прошедшей в Москве 28-й церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Одним из заметных событий на красной дорожке светского мероприятия стала история Анастасии Волочковой и Сергея Лазарева. Балерина вежливо попросила музыканта сделать совместное с ней фото, а тот, так же учтиво отказал, ссылаясь на то, что ему сейчас некогда.

Уже несколько известных персон высказали свое отношение к этому не очень приятному для Анастасии Волочковой эпизоду. Прокомментировала случившееся и ведущая «Дома-2» Ксения Бородина, которая тоже стала гостьей церемонии.

«История с отказом в фото — это, конечно, не хорошо. В этом было много неуважения. Сережа — приятный артист. Я думаю, он пожалел об этом и обязательно исправит ситуацию», — высказалась Ксения Бородина в микроблоге.

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