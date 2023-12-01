39-летняя Юлия Пересильд тайно вышла замуж

Юлия Пересильд некоторое время скрывала от прессы и поклонников имя своего нового возлюбленного. Им стал Михаил Тройник. Однако в последнее время актриса стала все чаще появляться на публике в компании избранника. А в пятницу, 1 декабря, в прессе появилась информация о том, что звезда военной драмы «Битва за Севастополь» расписалась в ЗАГСе со своим женихом. Этими сведениями поделился Telegram-канал Героиня Татлера.

В сообщении говорится, что Юлия Пересильд и Михаил Тройник поженились, это событие прошло тайно. До этого парочка всюду появлялась вместе, не скрывая нежных чувств.

Возлюбленный Юлии Пересильд, так же как и она, снимается в кино, при этом он не так популярен и известен, как его вторая половинка. Однако Михаила это, судя по всему, совсем не смущает.

Напомним, что у актрисы есть две дочери от режиссера Алексея Учителя — Анна и Мария. Старшая наследница Юлии Пересильд уже дебютировала в кино. Примечательно, что о новом романе актриса сообщила поклонникам еще в ноябре прошлого года.