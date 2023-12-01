Женя Абдулова назвала своего отца человеком другого времени: «Мы никак не пересечемся»

Женя Абдулова в свои 16 лет после долгого пятилетнего перерыва вернулась в кино. Она снялась в фильме «Баба Мороз и тайна Нового года». При этом девочка дала понять, что собирается поступать после окончания школы во ВГИК, но актрисой она себя не видит, скорее режиссером. Мама Евгении старается поддерживать дочку, хотя мечтала о том, что ее ребенок выберет себе другую более спокойную профессию. Однако поняв, что Женя стремится снимать кино, Юлия Абдулова мешать ей не стало.

Дочка Александра Абдулова призналась, что когда-то громкая фамилия отца накладывала на нее определенную ответственность, но сейчас девочка старается быть отдельной творческой единицей. Евгения подметила, что двигается в абсолютно другом направлении. По словам дочери Александра Абдулова, ее отец был большим актером, зато режиссерских работ у него не так уж и много. А она собирается снимать нечто совсем другое, на другие темы.

«В этом мы никак не пересечемся. Он был человеком другого времени, так что сравнивать здесь вообще неуместно. И на самом деле, касаемо ожиданий, мне все равно, потому что я отдельная личность, отдельный человек», — отметила Евгения.

По материалам woman.ru