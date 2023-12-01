Женя Абдулова рассказала, как они с мамой встретят Новый год: «Отмечаем обычно вдвоем на даче»

Женя Абдулова снялась в новогоднем фильме «Баба Мороз и тайна Нового года». 16-летняя дочка актера Александра Абдулова не смогла пропустить премьерный показ ленты, пообщавшись в журналистами. Так, наследница именитого артиста дала понять, что не видит себя в актерстве, ее больше привлекает режиссура. После окончания школы девочка собирается поступать во ВГИК. Мама Жени поначалу отговаривала дочку, считая, что это очень опасная профессия, на которой можно потерять себя эмоционально, психологически. Однако дочке Александра Абдулова удалось убедить маму, что она видит себя только в этой стезе и другую профессию получать не хочет. Так Юлии Абдуловой пришлось уступить. Ну а пока Евгения успешно снимается в кино, набираясь опыта.

Также дочка Александра Абдулова рассказала, как они с мамой встретят Новый год. По ее словам, у них нет определенной традиции. Обычно ее мама много внимания уделяет подаркам и уюту в доме. Пока Евгения в школе, жена ныне покойного актера сама украшает квартиру, ставит елку и развешивает мишуру.

«В сам праздник мы обычно просто обмениваемся подарками, заказываем еду. Отмечаем обычно вдвоем на даче. Или иногда приезжают мои друзья. А в подарок в этом году было бы хорошо получить либо камеру, либо телефон с хорошей камерой», — добавила Женя.

По материалам woman.ru