Блогерша Лерчек с мужем отдали налоговой долг в 500 миллионов рублей и возвращаются в соцсети

На протяжении целых девяти месяцев одна из самых популярных пар в отечественном медиа-пространстве — Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины — вернутся в соцсети. Супруги выдержали предписанный «детокс», дождавшись пока следовали не снимут судебный бан с их семьи. У ФНС больше нет никаких претензий к этой парочке-блогеров. По поступившей информации, супруги возместили все долги и выплатили налоговой полную сумму. Ранее им также был назначен крупный штраф в размере 124 миллионов рублей — 40% от всей суммы неуплаченных вовремя налогов.

Как пишут СМИ, Валерия Чекалина пыталась скрыть порядка 311 миллионов рублей. В итоге были возбуждены уголовные дела. Пока шло расследование блогеру и ее мужу запретили пользоваться смартфонами, почтой и Интернетом, а также покидать дом.

Еще 19 ноября в прессе появилась информация о том, что Лерчек с мужем заплатили 296 миллионов рублей. Позже адвокат Константин Третьяков уточнил, что всего пара выплатила ФНС порядка 500 миллионов рублей и их долг перед государством был погашен, сообщает Telegram-канал Shot.

После того, как все бюрократические процедуры будут завершены, семья Чекалиных сможет вернется в соцсети. Ходят слухи, что Лерчек планирует грандиозный перфоманс с продажей курсов и марафонов фитнес-гуру.

По материалам The Voice