Владимир Машков три года ждал похвалы от Олега Табакова: «Мне казалось, что я его раздражал…»

Владимир Машков в подкасте «Креативные индустрии» рассказал о том, как строились его отношения с ныне покойным художественным руководителем МХТ им. Чехова и «Табакерки» Олегом Табаковым.

По словам актера, он любит вспоминать фразу Черчилля: «Успех — это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма». Машков дал понять, что попал к мастеру, к Олегу Павловичу Табакову, когда за его плечами уже был успех в Новосибирском театральном училище. И, конечно же, молодой Владимир Машков очень хотел завладеть вниманием своего учителя. По словам актера, ему было важно услышать от него похвалу, как надежду на будущее. Однако Табаков был достаточно скуп на слова поддержки.

Владимиру Машкову пришлось ждать три года, чтобы Олег Павлович его похвалил. У него, как считает актер, в свое время была такая тактика. Сам же Владимир Львович очень хотел, чтобы Табаков увидел его энтузиазм, желание и любовь к искусству.

«Мне казалось, что я его раздражал… А в конце третьего курса Табаков вдруг предложил мне роль Абрама Ильича Шварца (спектакль «Матросская тишина»), которую до меня исполнял величайший Евгений Александрович Евстигнеев», — подметил Машков, намекнув, что это было своего рода признанием.

Владимир Машков в подкасте «Креативные индустрии» 2 декабря в 13:50 на Первом канале.