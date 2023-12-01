Долина о 17-летней дочке Началовой: «Верочку помню грудной, спокойно лежащей у меня на руках во время крещения»

Лариса Долина поздравила дочку Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина с днем рождения. Вере исполнилось 17 лет. Свою крестницу, джазовая певица называет чудесной девочкой.

«Верочку помню грудной, спокойно лежащей у меня на руках во время крещения… Наблюдала за тем, как растет и развивается, и всегда видела какой-то особенный свет в ее глазах. Как у мамы… Сегодня Вере уже 17… Абсолютно взрослая, самодостаточная, знающая, чего в жизни хочет, добрая, умная, талантливая. Достойна своей мамы… Бабушка Тая и дедушка Витя души не чают во внучке, они стали ей опорой и защитой», — отметила Лариса Долина.

По словам певицы, сейчас Вера стоит перед выбором будущей профессии, они всей семьей решают, куда двигаться дальше. Лариса Долина уточнила, что дочка Юлии Началовой болеет мюзиклом, и она, как крестная мама, очень бы хотела, чтобы Верочка поступила на кафедру мюзикла во МГИК, открытия которой певица добилась сама. Набор абитуриентов будет открыт весной будущего года. Конечно же, решать дочка Юлии Началовой будет вместе со своей семьей.

«Очень люблю и горжусь. Всегда рядом, всегда помогу, можешь смело опираться на мое плечо, девочка моя! Будь здорова и счастлива!» — добавила певица.

Напомним, что Вера Алдонина достаточно рано потеряла маму. Девочка даже не успела с ней попрощаться. Когда Юлия Началова скончалась, ее дочка находилась в Лондоне, куда она поехала с одноклассниками. За границей Вера читала новости о том, что состояние ее мамы, которая лежала в больнице, ухудшилось. Но думала, что это все придумки прессы.