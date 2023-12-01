Машков о сильной стороне своего характера: «Определил для себя понимание внутренней гармонии — хочу, могу и должен»

Владимир Машков в подкасте «Креативные индустрии» рассказал о том, что одной из сильных своих сторон он считает упорство. Эта черта, по словам актера, была воспитана в нем в городе Новокузнецке. Владимир Львович дал понять, что глядя на своих родителей, он понимал, что в будущем должен что-то из себя представлять. Его мама Наталья Ивановна была режиссером в театре кукол, а отец — актером.

По словам Владимира, и в коллективе, и среди друзей-товарищей в пору его юности ценились именно лидерские качества. Актер дал понять, что город, в котором он рос, повлиял на его психологию.

«У меня было желание предъявить себя миру, заявить о себе — широко и громко. И я определил для себя понимание внутренней гармонии — это когда соединяются три качества: хочу, могу и должен», — добавил актер.

Владимир Машков в подкасте «Креативные индустрии» 2 декабря в 13:50 на Первом канале.