Машков о том, как заболел в детстве и разучился ходить: «И должен был, кажется, покинуть этот мир»

Владимир Машков в подкасте «Креативные индустрии» рассказал историю из своего детства. Актер рано потерял родителей, когда ему было всего 22 года, его отец и мама ушли один за другим. Своего сына Вову Наталья Ивановна родила в 38 лет, а ее мужу было 40.

По словам актера, в детстве он сильно заболел, долго находился в больнице. Даже родителям в то время доктора запретили навещать ребенка. Видеть маму и отца маленький Вова мог только из окна. Он лежал в палате на первом этаже примерно четыре месяца. Самое интересно, что без особого движения.

«И должен был, кажется, покинуть этот мир...» — добавил Владимир Машков.

Когда мальчик пошел на поправку, то всем стало понятно, что он разучился ходить и двигаться. Тогда его мама принесла ему в палату марионетку Буратино, она работала в свое время режиссером театра кукол.

«И сказала: «Ты управляешь его шагом, но и сам делаешь шаг». И этот принцип — уча, учись сам — тогда сработал. В итоге я стал ходить», — заверил актер.

Владимир Машков в подкасте «Креативные индустрии» 2 декабря в 13:50 на Первом канале.