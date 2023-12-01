Машков: «Но я рано потерял родителей. Мне было 22 года, когда они один за другим ушли из жизни»

Владимир Машков в подкасте «Креативные индустрии» рассказал о личном. Актер откровенно поделился фактами из своей биографии, дав понять, что рос в невероятно творческой семье. Его мама была режиссером театра кукол, а отец — актером. По словам Владимира, они были очень разными по натуре, но страстными и увлекающимися своим делом, отец и мама будущего актера удивительно дополняли друг друга.

«Но я рано потерял родителей. Мне было 22 года, когда они один за другим ушли из жизни», — подметил Владимир Машков.

Себя актер назвал поздним ребенком, он родился в 1963 году, на тот момент его маме было 38 лет, а отцу 40. Это, по словам Владимира Машкова, наложило на него свой отпечаток.

«Начало моей творческой деятельности, когда хочется всем поделиться с теми, кто понимает и верит в тебя, а родители уходят из жизни. Это была большая внутренняя травма: когда ты понимаешь, что нет людей, которые могут тобою гордиться», — добавил актер.

Владимир Машков в подкасте «Креативные индустрии» 2 декабря в 13:50 на Первом канале.