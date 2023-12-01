Ирина Алферова о расставании с Абдуловым: «Саша умер, и мы даже не поговорили»

Актриса Ирина Алферова прожила с Александром Абдуловым с 1976 по 1993 год. Общих детей у них не было, долгое время они жили в общежитии.

Коллеги артистов говорили, что Ирина — главная любовь Александра за всю его жизнь. Однако их расставание было болезненным, даже сейчас актриса вспоминает это с болью.

«Саша виноват в нашем расставании. Он ушел, хлопнув дверью. И больше никогда не приходил в эту квартиру. Он умер, и мы даже не поговорили», — рассказала она Андрею Малахову.

Несмотря на то что актеры вместе снимались в разных проектах — финального разговора у них больше не получилось. О чем Алферова сожалеет по сей день.

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