Дочь Абдулова об актерстве и режиссуре: «Мама больше за то, чтобы я вообще шла в другую сферу»

Женя Абдулова после пятилетнего перерыва согласилась сняться в кино. Для девочки-подростка эта роль в ленте «Баба Мороз и тайна Нового года», можно сказать, стала дебютной после долго перерыва. В недавнем интервью дочка Александра Абдулова дала понять, что ее мама, которая, к слову, не имеет никакого отношения к актерству, хотела, чтобы ее дочь выбрала себе другую стезю. Однако Евгения не видит себя в будущем актрисой. Она хочет стать режиссером и поступить во ВГИК.

«Мама больше за то, чтобы я вообще шла в другую сферу. В любую, только не в эту», — отметила Женя Абдулова.

По словам юной актрисы, ее мама считает, что эта непостоянная вещь: здесь либо все, либо ничего. Хотя, конечно же, с громкой фамилией Абдулова, дочери именитого артиста было бы проще пробиться в любой проект. При этом Евгения полагается только на свои силы.

«Это даже опасная профессия в том смысле, что можно сгореть на ней. Однако конфликтов с мамой не возникает», — добавила дочка Александра Абдулова.

Вдова актера понимает, что ее ребенок тяготеет к творчеству и обладает, как выразилась Женя, «абсолютно монтажным мышлением». Девочке нравится снимать, она делает это постоянно и не может без этого жить. Вот Юлии Абдуловой и пришлось уступить дочери.

По материалам woman.ru