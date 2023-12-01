Инстасамка - Харламову и Воле: «Могли бы меня так сильно не троллить?»

Инстасамка стала гостьей нового выпуска Comedy Club на ТНТ. Ведущие шоу Гарик Харламов и Павел Воля в свойственной себе манере «прожарили» певицу. Она даже легка обиделась.

«Вы меня так разнесли, что я даже не знаю, что сказать. Могли так сильно не троллить! Мне муж сказал, что меня здесь хвалить все будут», — заявила растерянная артистка.

Кстати, в Comedy, в новом выпуске, также появится Дмитрий Дибров. Наверняка ведущие спросят его, как еще женщина должна одеваться дома, чтобы его лично не раздражать.

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