Женя Абдулова о съемках в кино после перерыва в 5 лет: «Нужно целоваться, а на вас смотрит вся съемочная группа»

Дочка Александра Абдулова спустя пять лет снова снялась в фильме. Она согласилась принять участие в ленте «Баба Мороз и тайна Нового года» с Юлией Александровой, Татьяной Орловой и Максимом Лагашкиным. Говоря об этом опыте, Женя Абдулова дала понять, что весь процесс был для нее весьма волнительным, особенно в определенных сценах.
«Например, когда нужно целоваться, а на вас в этот момент смотрит вся съемочная группа — операторы и режиссеры», — подметила Женя Абдулова.
В такие моменты, как заверила дочь Александра Абдулова, актерам, особенно начинающим, обычно еще и подсказывают, как лучше все сделать. По словам Жени, в целом сами смены и съемочные дни были долгими. Она чувствовала волнение и очень переживала из-за того, что ей не хотелось задерживать всю группу.
Некоторые моменты, как выразилась Евгения, были весьма эмоциональными. Ей даже приходилось кричать на съемочной площадке. К примеру, когда снимали сцену с мальчиком — он в кадре должен был разбить телефон экранной сестры Жени Абдуловой. И сделал он это очень эффектно, телефон буквально разлетелся на осколки.
«Я срываюсь там на одного из обидчиков, начинаю кричать», — добавила актриса.
По материалам woman.ru