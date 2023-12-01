Юлия Михалкова о качествах, которыми должен обладать мужчина: «В первую очередь надежность и ответственность»

Юлия Михалкова крайне редко говорит о личной жизни, намекая, что в ней не происходит ничего примечательного. При этом в беседе с журналистами, экс-звезда шоу «Уральские пельмени» дала понять, какие качества она ценит в мужчинах.

«В первую очередь надежность и ответственность», — заверила теледива.

По словам комедиантки, она уважает тех мужчин, которые верны своему слову и живут по принципу «сказал — сделал». Также Юлия ценит самодостаточных людей, тех, кто точно знает, к чему они стремятся.