Юлия Михалкова о качествах, которыми должен обладать мужчина: «В первую очередь надежность и ответственность»

Юлия Михалкова крайне редко говорит о личной жизни, намекая, что в ней не происходит ничего примечательного. При этом в беседе с журналистами, экс-звезда шоу «Уральские пельмени» дала понять, какие качества она ценит в мужчинах.
«В первую очередь надежность и ответственность», — заверила теледива.
По словам комедиантки, она уважает тех мужчин, которые верны своему слову и живут по принципу «сказал — сделал». Также Юлия ценит самодостаточных людей, тех, кто точно знает, к чему они стремятся.
Михалкова дала понять, что до сих пор общается со своими друзьями, с которыми познакомилась еще во времени студенческого КВН. Все они работают в той же сфере, что и она сама. Так что у них много общих интересов. С такими друзьями Юлия готова и созваниваться, и встречаться для того, чтобы обсудить все самое важное или просто поболтать.
Кстати, еще одна звезда «Уральских пельменей», Илана, заявляла, что стать подругой Юлии Михалковой ей так и не удалось, хотя она очень бы этого хотела.
По материалам «Леди Mail»