Елена Проклова о любовнице Александра Абдулова: «Монастырь ее не спасет»

Известная актриса Елена Проклова стала гостьей программы «Прямой эфир» на канале «Россия». Артистка лично знакома с бывшей любовницей Александра Абдулова Ларисой Штейнман и считает, что женщина никуда от себя не убежит, как бы не пыталась.
«Я знаю, что ты ушла в монастырь из-за своей матери. Ты коришь себя, что при жизни ей не помогала. Но это место тебя не спасет», — заявила Проклова.
При этом Проклова заявила, что Абдулова не любить было невозможно. Актриса назвала коллегу «сгустком энергии», который всех вокруг в себя влюблял.
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