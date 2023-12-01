Иосиф Пригожин: «Вы не представляете, сколько я унижений прошел»

Иосиф Пригожин. Фото: Global Look Press

Продюсер раскрыл тайны личной жизни.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал журналистам «Муз-ТВ» о своей сложной жизни в Москве. В первое время после приезда в российскую столицу будущий муж Валерии ночевал в теплотрассах и на вокзалах. Было тяжело.

«Вы не представляете, сколько лично я унижений прошел. Честно говоря, до драк доходило с программными директорами, потому что они себя ведут как удельные князья», — рассказал Пригожин в документальном фильме «Иосиф Пригожин. Моя правда».

Иосиф рассказал, что его тут же окружил криминальный мир — разборки, замесы, поджоги, обвинения в убийстве.

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