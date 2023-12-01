Иосиф Пригожин: «Вы не представляете, сколько я унижений прошел»

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал журналистам «Муз-ТВ» о своей сложной жизни в Москве. В первое время после приезда в российскую столицу будущий муж Валерии ночевал в теплотрассах и на вокзалах. Было тяжело.

«Вы не представляете, сколько лично я унижений прошел. Честно говоря, до драк доходило с программными директорами, потому что они себя ведут как удельные князья», — рассказал Пригожин в документальном фильме «Иосиф Пригожин. Моя правда».