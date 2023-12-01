Иосиф Пригожин рассказал, как ночевал в трубах под Павелецким вокзалом

И ради места в общежитии Иосиф поступил в техническое училище, тогда у него появилась крыша над головой.

«Я устроился теплогидроизоляровщиком. Строили теплотрассы под Павелецким вокзалом. Я иногда там в трубах даже ночевал», — добавил Пригожин.

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