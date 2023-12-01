Иосиф Пригожин рассказал, как ночевал в трубах под Павелецким вокзалом

Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что путь к славе и деньгам был у него сложным. На билет в Москву он накопил, работая парикмахером. По приезду в столицу ему вовсе негде было жить.
«На вокзале я спал, на крыше дома спал, на улице спал в минус 20, укутанный», - рассказал он в документальном фильме «Иосиф Пригожин. Моя правда».
И ради места в общежитии Иосиф поступил в техническое училище, тогда у него появилась крыша над головой.
«Я устроился теплогидроизоляровщиком. Строили теплотрассы под Павелецким вокзалом. Я иногда там в трубах даже ночевал», — добавил Пригожин.
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